Debora Novellino è la nostra nuova pantera. Ieri, dopo aver effettuato le rituali visite mediche, è stato firmato il contratto e si da ufficialmente il via ad una nuova stagione insieme alla nostra squadra. Benvenuta Debora, non vediamo l’ora di vederti in campo!

Debora Novellino ha iniziato la sua carriera muovendo i primi passi nel Real Pulsiano, società pugliese di Calcio a 5. Poi il passaggio nel 2014 alla Pink Sport Time dove è rimasta sette anni disputando sei campionati di serie A e uno di B (2016-17). Nel 2021 il passaggio alla Sampdoria dove ha ottenuto 14 presenze con la maglia blucerchiata, la numero 33, giocando in totale 1019 minuti.

Queste le prime parole della nuova pantera Debora Novellino: “Ora inizia un altro momento per me e sono molto fiera e felice di indossare questa maglia. Ho iniziato a giocare a calcio all’età di 4 anni nella scuola calcio di mio padre e da lì non l’ho più lasciato. Tutt’oggi spero di coronare il mio sogno e di diventare una grande calciatrice”.