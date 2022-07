L’agente del portiere del Napoli, Hubert Idasiak, Massimiliano Simeone, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Parte in ritiro con Spalletti, ma speriamo di poter andare a giocare con continuità. Abbiamo avuto proposte dalla Serie A polacca, ma il Napoli al momento non vuol privarsene. Terzo portiere in azzurro? Non lo escludo, decide Giuntoli”.