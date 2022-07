Schira: “La strategia del “parametro zero” non sta pagando, tanti giocatori senza squadra”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Station Radio, alla trasmissione 1 Football Club.

Andare a parametro zero sembra diventata una strategia dei calciatori e dei loro procuratori…

“Vero, ma non sta pagando. Quest’anno abbiamo calciatori di prima fascia, a luglio inoltrato, senza squadra. Dybala, Ospina, Mertens, Romagnoli e tanti altri. Essendoci meno danari a disposizione non c’è più quella leggerezza nel dare bonus alla firma e contratti della vita. Un altro esempio è Ousmane Dembele. Francamente, a memoria non ricordo di aver mai visto tanti svincolati di prima fascia al sette di luglio. Troveranno squadra, ma non alle cifre che chiedono. Anche Romagnoli, che oggi potrebbe accettare la Lazio, firmerà alle cifre di Lotito. Bernardeschi è dovuto andare a Toronto, così come Insigne. Per Federico, ricordiamo che ci fu rottura con Raiola perché gli disse francamente che i soldi che chiedeva non glieli avrebbe dati né la Juve, né altri top club. Negli ultimi due anni alla Juve ha fatto due gol e sei assist, nemmeno un terzino al fantacalcio ha fatto peggio. Se vai a scadenza dopo delle stagioni del genere, ti si ritorce contro”.