Si è detto e scritto da più parti: prima le cessioni, poi altri acquisti. La linea del Napoli è chiara ed è questa. E ci sono tre azzurri che restano sulla lista partenze, così scrive il Corriere del Mezzogiorno: “Petagna, Demme e Politano restano invece sul mercato, ma per ora le offerte arrivate non hanno soddisfatto le pretese. Per l’attaccante centrale il Monza insiste e Galliani sta facendo di tutto per prendere il suo pupillo”.