Per Koulibaly, Napoli pronto ad andare oltre, per la Juve oltre 40 milioni

L’obiettivo di tutti è sempre stato quello di convincere Koulibaly a restare, non solo per il prossimo anno ma praticamente a vita, per lui e solo per lui era in atto un tentativo di rinnovo senza badare ai parametri di ridimensionamento dei costi. Se poi proprio non ci dovessero essere i margini per trattenerlo, la valutazione di Koulibaly comunicata anche a Ramadani (quindi a ogni pretendente) è sempre stata fissata a quota 40 milioni. Così per tutti, per la Juve forse sarebbe anche di più. Perché la storia insegna. Anche se le basi sono completamente diverse rispetto alla storia di Gonzalo Higuain. La Juve resta la Juve, il Napoli resta il Napoli. Ma Koulibaly è Koulibaly. E se Ramadani assomiglia a un alleato bianconero, Kalidou è ancora simbolo del Napoli.

Fonte: CdS