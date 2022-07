Olivera, il primo giorno azzurro del tanto atteso terzino sinistro

Primo giorno “azzurro” per il terzino uruguaiano Olivera, arrivato nel pomeriggio di ieri a Castel Volturno: l’11 giugno s’infortunò al ginocchio sinistro in un match con la nazionale contro Panama accusando una distorsione. «Benvenuto Matis», il messaggio sui social del club azzurro. La prima foto ieri sul campo con la maglia d’allenamento del Napoli, un grande sorriso e pollici in alto testimoniano la sua grande voglia di cominciare la nuova avventura. «Ciao a tutti, forza Napoli sempre», il suo primo video dal campo di allenamento di Castel Volturno. In vacanza e a riposo in queste tre settimane, ieri la prima giornata azzurra, test fisici e atletici: la situazione è ok in vista della ripresa della preparazione da sabato a Dimaro-Folgarida. Olivera prenderà il posto dello svincolato Ghoulam e sarà l’alternativa da terzino sinistro a Mario Rui dando un’importante alternativa in più a Spalletti.

Il Mattino