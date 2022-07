Marolda: “Dybala non sarebbe un contentino, ma un acquisto tecnico!”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Marolda, giornalista “Koulibaly? È un calciatore che è giusto voglia migliorare. Non può pensare di fare quello che vuole, però. Dybala? Dobbiamo partire dal concetto che il Napoli ha fatto partire molti giocatori a parametro zero per ridurre il monte ingaggi. Adesso è arrivato a quel punto e non significa che possa spendere, ma che deve prima vendere. È un’ipotesi affascinante e mi divertirebbe molto dietro ad Osimhen, ma dovresti dargli un ingaggio elevato andando a dire agli altri di limarsi l’ingaggio. Dybala è fortissimo, ma nelle ultime stagioni ha subito troppi infortuni. Kvaratskhelia e Lozano dovrebbero dare una grande mano alla linea mediana se ci fosse anche Dybala dietro Osimhen. Un acquisto sensazionale da parte di De Laurentiis per riavvicinarsi ai tifosi? Andrebbe fatto per migliorare la qualità della rosa e non per accontentare i tifosi”.