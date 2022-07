Luigi De Laurentiis: “Pensare di dover cedere la società è un’ipotesi fastidiosa”

l numero uno biancorosso ha mostrato di avere le idee chiare: «Non vengo dal mondo del calcio, ma cinema. Al Bari però tengo e trascorro in città dieci giorni al mese perché ho a cuore questo progetto. Cosa succederà in caso di promozione? Venderemo il Napoli? Pensare di dover cedere la società è un’ipotesi fastidiosa che quattro anni fa, quando abbiamo iniziato la nostra avventura in Puglia, non c’era. Fa parte del rischio imprenditoriale, ma è innegabile che la norma sia stata cambiata in corso».

Ieri il presidente del Bari,, era a Milano alla presentazione della seconda stagione della Serie B su Helbiz Live.«So benissimo che la piazza si aspetta tanto e non a caso abbiamo un direttore sportivo (Polito, ndr) che conosce il calcio e un gruppo di giocatori valorosi e carichi d’impegno che metteranno in pratica le indicazioni dell’allenatorese proprio volete sapere che tipo di film sarà il Bari 2022-23. Io ho fiducia in chi sta costruendo questo gruppo, ma di mercato(ride, ndr). Mi limito a dire che l’obiettivo è potenziare la difesa e l’attacco». I