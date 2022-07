L’offerta di AdL per KK, con i tempi attuali è “faraonica”

L’offerta di rinnovo da 6 milioni netti per cinque anni, 60 lordi fino al 2027, è una svolta faraonica. Principesca per i tempi che corrono: gli svincoli di Insigne, Mertens, Ghoulam e Ospina sono le prove, sono la conferma; ma la legge non è uguale per tutti e ora Kalidou dovrà valutare se legarsi al Napoli a vita, fino a 36 anni, oppure percorrere altre strade. Sì, ora è tutto nelle sue mani e nelle sue legittime aspirazioni di straordinario campione e maturo difensore ansioso di vincere e di stringere trofei oltre che apprezzamenti e complimenti universali. Se alla fine non si arriverà a un accordo e rifiuterà ancora, e se DeLa non riceverà un’offerta da 35-40 milioni per il suo cartellino, comincerà la stagione a scadenza. Per il momento? Proposte neanche ufficiali da una ventina di milioni, già rifiutate. I club interessati sono i soliti tre: Chelsea, Barça e Psg. E poi la Juve, certo: al netto dei veti.

Fonte: CdS