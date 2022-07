L’ex azzurro A. Paradiso: “C’erano molte somiglianze tra me e Callejon”

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete ” di Raffaele Auriemma è intervenuto l’ex giocatore del Napoli, Angelo Paradiso.

“C’erano molte somiglianze tra me e Callejon, lui è un grandissimo calciatore mentre io ero più un cavallo pazzo.A Napoli, grazie anche ai tifosi, sono riuscito a fare un’annata continua con l’ambiente straordinario che c’è lì.Milan, Inter e Juve sono molto più attive, spero che il Napoli si attrezzi per competere con tutti perché la piazza se lo merita. Sono rimasto tifoso del Napoli, quindi, a maggior ragione sarebbe bellissimo vincere lo scudetto per i napoletani, che se lo meritano.Spero in qualche colpo del Napoli, anche perché oltre le big anche altre squadre come la Roma si stanno attrezzando. La Roma non va sottovalutata, la dirigenza è americana e quindi molto attiva.I giocatori quando non riescono a vincere si buttano giù, è normale che non c’è più la stessa voglia. Bisogna ridare entusiasmo a questa piazza e allo spogliatoio, Ibrahimovic e Maldini hanno cambiato tutto all’interno del Milan. Al Napoli ci vogliono delle figure che stravolgono tutto sia dal punto di vista dello spogliatoio che in campo.Ho un profilo molto interessante, ricorda molto Emerson, devastante fisicamente e forte tecnicamente. È del Gambia, dove Miriam Peruzzi ha un’accademia”.