La SSC Napoli e il calcio Femminile: brillano Under 15 e le campionesse uscenti Under 12

Il calcio femminile in Campania è molto di più. « L’Under 12 SSC Napoli, quale campionesse uscenti delle ultime stagioni, si qualifica al terzo posto del Campionato nazionale Danone Cup. L’Under 15 SSC Napoli si qualifica al secondo posto del Campionato Nazionale. E ogni Provincia ha almeno una squadra di calcio femminile», aggiunge Giuliana Tambaro che con fierezza porta in alto la bandiera del Comitato regionale Campania. «È il più rosa d’Italia come rappresentanza femminile: due donne in Consiglio direttivo, due delegate assembleari, due vicedelegate provinciali, quattro componenti di delegazioni provinciali. Oltre 140 presidenti e circa 300 dirigenti donna». Ma non è tutto, perché proprio la Campania è diventata bacino di riferimento delle nazionali, soprattutto quella di beach soccer grazie al contributo di Fabiana Vecchione e Sharon di Martino che giocano in società di calcio a 5 e sono tra le stelle della Nazionale di beach. «Il modello culturale sta cambiando», spiega Giuliana Tambaro. «Molte ragazze si sposano e hanno figli e in ogni famiglia le ragazze sono sempre più invogliate a giocare a calcio». E i risultati della Nazionale al prossimo Europeo saranno fondamentali per aiutare ancora l’espansione di un movimento destinato a diventare sempre più diffuso.

Fonte: Il Mattino