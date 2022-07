La Juve rompe gli indugi, maxi offerta e bonus per Koulibaly

È il club bianconero quindi ad aver rotto gli indugi. L’evolversi rapido della vicenda De Ligt non permette tentennamenti da parte della Juve, che a Ramadani , incontrato ieri a cena a Milano, ha ribadito di voler fare sul serio. Per il giocatore è pronto un ingaggio compreso tra i 6 e i 6,5 milioni netti più bonus, come riporta il CdS, al lordo delle tasse qualcosa di molto simile a quello che sta percependo lo stesso De Ligt. Per l’acquisto del cartellino, a un anno dalla scadenza del contratto, la coppia Federico Cherubini-Maurizio Arrivabene ha assicurato a Ramadani di essere pronta a far partire la trattativa con un’offerta compresa tra i 25 e i 30 milioni. Poi con lo stesso agente macedone gli argomenti sono come sempre molti da affrontare, tra le alternative allo stesso Koulibaly c’è un altro suo assistito come quel Nikola Milenkovic che alle condizioni attuali (15 milioni circa) sta facendo gola a tutte le big in cerca di un centrale affidabile e di prospettiva. Ma il prescelto di Allegri è Koulibaly, prima di tutto la Juve proverà ad accontentarlo soprattutto mentre si avvicina la partenza di De Ligt. Carte scoperte, la palla passa al Napoli.

La Redazione