L. Marchetti, giornalista: “Non credo sia la prima scelta del calciatore. Può restare fino alla scadenza”

A Radio Marte, è intervenuto il giornalista di “Sky Sport” Luca Marchetti: “Una grande squadra come la Juve quando sa che deve intervenire sul mercato non può lasciare le strade a metà, inoltre, per Allegri Koulibaly è la miglior scelta. Con Ramadani non si parla solo di Koulibaly, ma è inevitabile pensarci e ne hanno parlato. Sarà Koulibaly a dover dire a Ramadani se continuare a parlare con la Juventus. Non credo che la Juventus sia la prima scelta per Koulibaly, ma questo non significa che non ci andrà mai. Koulibaly può rimanere a Napoli anche a scadenza”.

Fonte: Radio Marte