L. Marchetti, giornalista: “Al momento non c’è la voglia di andare alla Juve”

A Radio Marte, è intervenuto il giornalista di “Sky Sport” Luca Marchetti: “La situazione di Koulibaly è da seguire, il rapporto tra Juve e Napoli non è il massimo. Nelle recenti storie ci sono stati incontri e scontri tra Juventus e Napoli. Nel caso di Higuain c’è stato il pagamento della clausola, mentre per Koulibaly non c’è. Per chiudere un’operazione almeno una delle parti deve essere convinta, al momento Koulibaly non ha questa voglia di andare alla Juve. Se non hai il “si” del giocatore è inutile iniziare a parlare con la società.”

Fonte: Radio Marte