Kvaratskhelia, evidente l’entusiasmo del “primo giorno”

Kvaratskhelia è stato il primo ieri a raggiungere Castel Volturno per i test medici. Primo giorno caratterizzato anche dall’arrivo dall’altro neoacquisto, il terzino uruguaiano Olivera, di Petagna, di Gaetano tornato dal prestito con la Cremonese, e dei giovani Zerbin, Idasiak e Zedadka reduce dal prestito in Belgio al Charleroi. «Ciao, finalmente sono qui. Forza Napoli sempre», il video di Kvaratskhelia dal campo di allenamento postato sul profilo Twitter del Napoli. Sorrisi, entusiasmo, grande voglia di tuffarsi nella nuova esperienza. Grande attesa per le sue prime giocate in maglia azzurra, sarà per lui la grande occasione in serie A dopo essersi messo in luce per il numero di gol e le giocate offensive spettacolari con il Rubin Kazan e la Dinamo Batumi e con la nazionale georgiana. Kvaratskhelia ha grande qualità tecnica ed è bravo ad attaccare la profondità, giocherà a sinistra in attacco e sarà lui il sostituto di Insigne. Dopo la prima giornata napoletana si tufferà nella nuova squadra da sabato cominciando ad entrare nella metodologia di Spalletti, la preparazione atletica, il lavoro tecnico-tattico: 40 giorni di lavoro nei due ritiri e poi l’esordio in serie A contro il Verona.

Il Mattino