Khvicha più veloce di Mathias ma per una questione di voli

Khvicha – Mathias a Napoli

Causa i ritardi registrati a Madrid, ma l’importanti è esserci: e loro, Kvaratskhelia e Olivera, hanno strappato la copertina del primo giorno del nuovo corso del Napoli. La stagione 2022/23 è ufficialmente cominciata ieri, al centro sportivo di Castel Volturno, con la prima sessione di test medici coordinati dal dottor Canonico: appuntamento per pochi, per un primo scaglione arricchito anche da Petagna e Gaetano, ma a destare maggiore curiosità sono ovviamente stati loro, il giovanotto georgiano acquistato per sostituire Insigne e il mancino della Nazionale uruguaiana che prenderà il posto di Ghoulam. Programma intenso per entrambi: il benvenuto di Spalletti, l’incontro con gli staff, i test, le foto con la nuova maglia e poi un saluto a tutti i tifosi.

“Forza Napoli sempre!“. In italiano. Alé.

Kvaratskhelia e Olivera, insomma, avranno un bel da fare insieme con i compagni, ma nel frattempo hanno cominciato a prendere confidenza con la nuova realtà: innanzitutto Kvicha, tra i primi ad arrivare a casa azzurri: “Ciao, finalmente sono qui!”.

E poi Mathias, nel pomeriggio:

“Ciao a tutti!”. Sorrisi. Alla prossima. Fonte: CdS