DIFESA – Il Napoli sta pensando di non “lasciare” da solo Ostigard

Il mercato del Napoli è ancora in fase di stallo, in attesa che ritorni da Los Angeles il presidente De Laurentiis e sbloccare determinate vicende. Una di queste è il quarto centrale, ovvero Leo Ostigard che ad oggi non ha cambiato idea di vestire la maglia azzurra, anzi c’è l’accordo tra le parti, compreso il suo agente Solbakken. Il Brighton invece ha un’intesa con il Torino, quindi con il calciatore norvegese è in atto una sorta di braccio di ferro. L’ex del Genoa voleva partire per Dimaro con la sua nuova squadra, ma al momento nell’immediato non è possibile. Secondo il Corriere dello Sport, nel caso dovesse partire Koulibaly, si guarderà ad un altro difensore. I nomi sono quelli di Kim del Fenerbache, a seguire Milenkovic, che ha come procuratore Fali Ramadani, ma piace anche ad Inter e Juventus e infine Senesi. Quest’ultimo è un vecchio pallino del d.s. Giuntoli da più di due anni e ritorna in auge, nel caso del doloroso addio. Il tutto ovviamente in attesa di Ostigard che continua a fare pressing pur di vestire l’azzurro.

La Redazione