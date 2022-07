Con De Ligt verso la Bundes, il Chelsea ha preparato l’offerta per Koulibaly

E’ il momento dei difensori centrali e sono in due quelli a far parlare maggiormente di sè. Matthijs De Ligt, che a quanto pare sembra preferire il Bayern Monaco e Kalidou Koulibaly. Visto che l’ormai, il quasi ex bianconero, si sta muovendo verso la Bundesliga, il Chelsea torna forte sul senegalese del Napoli. Il quotidiano La Stampa scrive che i Blues, stanno seguendo anche Aké del Manchester City e Koundé del Siviglia, ma sarebbero pronti a presentare un’offerta ufficiale al Napoli. Che di par suo, però, ha aumentato l’offerta per il rinnovo: 6 milioni (5 di parte fissa, 1 di bonus) per convincere il difensore senegalese a prolungare il suo matrimonio con il club azzurro.