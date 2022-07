CALCIO FEMMINILE – Elin Landstrom è una nuova giocatrice dell’A.s. Roma

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Elin Landström. La calciatrice svedese ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2023.

Elin Landström arriva in giallorosso dopo aver giocato all’Inter nella scorsa stagione.

“Sono felice di vestire la maglia della Roma nella prossima stagione. Il club ha grandi ambizioni e io voglio davvero farne parte”, ha dichiarato Elin. “Sono veramente entusiasta di giocare di nuovo in Champions League e non vedo l’ora di scoprire dove possiamo arrivare insieme, come squadra, in questa stagione”.

Terzino sinistro d’esperienza, ha raccolto più di 200 presenze nel campionato svedese, alle quali si aggiungono le 19 in Serie A giocate in nerazzurro.

Fonte: asroma.com