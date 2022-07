Bellucci: “Osimhen è molto forte, io spero che gli azzurri non lo vendano”

Claudio Bellucci, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Osimhen vale i 100/120 milioni di euro di cui si parla?

“Lo spero per il Napoli. Mi rifaccio al discorso di prima: Victor è molto forte, io spero che gli azzurri non lo vendano, però chi vale quelle cifre là ha fatto sei o sette stagioni di alto livello, non una. Parlo di Lewandoski, ad esempio. Il ragazzo è come se avesse fatto la prima stagione in maglia Napoli, perché alla prima ha avuto tanti intoppi, si è dovuto adattare alla preparazione italiana e ne ha pagato lo scotto fisico. Con chi lo sostituirei? Sono un patriota, dunque dico Scamacca. Ha fatto tanti gol col Sassuolo che, con tutto il rispetto, non è un top club. Al Napoli potrebbe giocare la Champions e sarebbe costretto a giocare tutte le partite per vincere. Per me è un grande investimento, già oggi vale tantissimo, dopo una stagione in Campania chissà quanto potrebbe valere. Gli consiglierei di accettare il Psg? Difficile, non saprei cosa dirgli. Forse gli direi di non guardare ai soldi che i francesi offrono oggi, perché magari li potrebbe guadagnare anche qui da noi. Lui, comunque, è già stato al Psv, quindi l’esperienza estera l’ha fatta. Certo, se poi va a Parigi per essere titolare e fare la carriera di Verratti, allora è ovvio che gli consiglierei di andare, ma questa certezza non l’abbiamo”.