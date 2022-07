UFFICIALE – Nicola Romaniello allenerà il Pomigliano femminile

La società comunica di aver raggiunto l’accordo con Nicola Romaniello al quale è stato conferito l’incarico di allenatore della prima squadra.

Romaniello nella sua carriera ha avuto esperienze professionali nel mondo del calcio maschile. Ha gestito il Settore Giovanile ad Aversa, prima di sedersi per due anni sulla panchina della prima squadra normanna in Lega Pro. In terza serie ha avuto esperienze anche con Casertana e Melfi. Per quattro anni ha lavorato con la Primavera del Benevento prima del recente passato con il San Giorgio in serie D.

Insieme all’ingaggio del tecnico il Direttore Sportivo Salvatore Violante ha definito anche gli accordi, insieme al segretario sportivo Christian Noschese, con il Vice Allenatore Gerardo Alfano (riconfermato), con il preparatore atletico Corrado Saccone e con il preparatore dei portieri Antonio Verdicchio (riconfermato).

Fonte: pomiglianocalciofemminile.it