Tommaso Mandato: “Mertens? Ha commesso un solo errore in queste settimane”

Ieri sera, nel corso della trasmissione “Calcio Sprint” edizione dedicata al mercato e al settore giovanile, condotto da Gabriella Calabrese e coadiuvata da Alessandro Sacco, Marco Lepore e Antonio Pisciotta, è intervenuto l’avvocato, agente di calciatore e fondatore del Campus 3S Tommaso Mandato. “Il Campus 3S? Mi fa sempre piacere che, oltre al calcio giocato, per il quale mi fa sempre piacere, si parli di prevenzione e solidarietà. Da metà Luglio saremo in Salento e poi ci sarà a Napoli la presentazione dell’evento, dove ovviamente mi aspettiamo tutti. Si faranno test per la prevenzione e ci saranno diversi stand per poter passare delle ore e delle giornate in piacevole compagnia. Ounas e Fabian Ruiz? Oggi gli agenti, con la situazione dei parametri zero, cercano ovviamente di fare il loro gioco, a discapito dei club. Su Mertens dico che il belga ha commesso un solo errore, far fare ai suoi legali un’offerta così alta per il suo ingaggio. Così facendo ti sei consegnato alla società. I tifosi del Napoli, in questo momento, sono delusi, non tanto dai risultati, che sono ottimi, ma dalla comunicazione del presidente. Oggi conta molto questo aspetto e l’ambiente è spaccato, basta anche vedere quest’anno dove spesso lo stadio è rimasto in silenzio, senza incoraggiare i loro beniamini. Tutto ciò anche perchè la squadra è lontano dalla città ed inevitabilmente si è creato un clima davvero delicato”.

La Redazione