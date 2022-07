SKY – Juventus-Koulibaly, c’è la ferma volontà del difensore e di AdL

In queste ore c’è stato l’incontro tra Fali Ramadani e la Juventus per Kalidou Koulibaly, avendo un anno di contratto con il Napoli. Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24 “E’ sempre calciomercato, l’Originale”, il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna in tempo reale. “Il club bianconero ha incontrato Ramadani per parlare di Kouliibaly ma anche di Milenkovic. Sul difensore senegalese c’è molta resistenza ad accettare la destinazione, anche per rispetto dei tifosi, più forse destinazione Barcellona. Anche De Laurentiis per gli stessi motivi non vuole cederlo ad una rivale storica. Nei prossimi giorni si capirà se la Juventus affonderà o meno il colpo, ma non è una trattativa affatto semplice”.

La Redazione