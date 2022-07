R. Bordin, allenatore: “Il vantaggio del secondo anno sarà conoscere le dinamiche”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Roberto Bordin, allenatore: “Spalletti potrà avere qualche difficoltà in più quest’anno. Per un allenatore le conferme della rosa sono importantissime e adesso ha già perso pedine di livello come Insigne e Mertens. Senza contare il possibile addio di Koulibaly. E’ chiaro, ci sono tanti volti nuovi che porteranno entusiasmo, ma confermare in toto la spina dorsale della scorsa stagione sarebbe l’ideale. Soprattutto per Spalletti. Il vantaggio del secondo anno sarà certo conoscere già bene le dinamiche ambientali e societarie.”

Fonte: Radio Punto Nuovo