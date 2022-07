Profondo rosso per De Laurentiis con la Filmauro decine di milioni sotto!

Si è chiuso lo scorso 30 giugno l’esercizio di bilancio 2021 del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Una situazione di difficoltà latente per la Filmauro: come informato dal portale specializzato Calcio&Finanza, dopo il rosso di 34,7 milioni nel 2020, i conti del patron azzurro chiudono in perdita anche nel 2021, con un rosso pari a 66 milioni di euro.Cala il fatturato (-17%), passando da 295,2 a 245,2 milioni di euro, un decremento nei ricavi che la stessa società sottolinea sia «attribuibile alle minori plusvalenze realizzate dalla partecipata Ssc Napoli Spa», mentre aumentano gli oneri della produzione, a causa dei maggiori costi del personale tesserato. Il Napoli riveste un ruolo importante nella Filmauro, rappresentanto il 92% sul totale del valore della produzione. Le attività cinematografiche restano ormai limitate al 3%. Nonostante tutto, però, il patrimonio netto della holding è risultato in aumento a 180,5 milioni di euro rispetto ai 168,3 milioni di euro al 30 giugno 2020, grazie all’operazione di rivalutazione dei marchi di Napoli e Bari. Fonte: mattino.it