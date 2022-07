Oggi inizia la stagione del Napoli con due arrivi molti attesi a Castel Volturno

Il Napoli inizierà oggi la nuova stagione, ci saranno test medici e atletici, dopo il terzo posto raggiunto lo scorso campionato, ma con diverse incognite sul futuro. Da Mertens che ancora oggi non ha avuto contatti con il presidente De Laurentiis, a Koulibaly che fino a quando il mercato è attivo, mister Spalletti e i tifosi non possono stare tranquilli. In compenso oggi, come riporta il Corriere dello Sport, c’è grande attesa per i nuovi acquisti. Il terzino sinistro Mathias Olivera che sta recuperando dall’infortunio, avuto nel corso dell’amichevole Uruguay-Panama e sarà valutato anche in ritiro, ma soprattutto Kvaratskeila. Il georgiano ieri è partito da Tblisi, destinazione Napoli e non vede l’ora di iniziare: “Parto con grandi emozioni: so che la gente mi aspetta, cercherò di mettermi alla prova”. Ci sarà anche Lozano che sta recuperando dopo l’operazione alla spalla, fatta in Messico. Infine ad inizio ritiro a Dimaro-Folgarida, ci saranno diversi giovani, compreso della Primavera, ma per la lista ufficiale, bisogna attendere la giornata di domani.

La Redazione