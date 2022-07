Napoli, tentazione Solbakken: ecco perché sarebbe perfetto per Spalletti

Si è introdotto quasi di soppiatto nella lista dei nomi del ds Giuntoli, ma Ola Solbakken (23) potrebbe essere un nome importante per il mercato azzurro: in scadenza con il Bodo Glimt alla fine della prossima stagione, il norvegese è capace di giocare sia a destra che sinistra nella batteria dei trequartisti dietro la punta, ma non solo “gioca bene su entrambe le corsie e il suo rendimento è equivalente sia per le partite in casa che per quelle in trasferta. I numeri dicono che non sente nemmeno la pressione, e infatti le sue prestazioni sono equivalenti a seconda dell’avversario“. Parola di Luigi Libroia, fondatore di Wallabies società che si occupa di analizzare dati sui calciatori attraverso l’intelligenza artificiale. Ecco come funziona l’algoritmo: “Si prendono in considerazione tutte le giocate e nel caso di Solbakken emerge in maniera chiara la sua propensione a creare chance da gol per la squadra. Questo non vuol dire che faccia tanti assist, ma che sia abile come rifinitore in senso assoluto. Per fare un paragone: è più rifinitore rispetto a Lozano e Politano che nel Napoli ricoprono la stessa posizione“. Poca ricerca della profondità e molta propensione ad accentrarsi, ma occhio a chiamarlo dribblomane, Solbakken “non si perdere in giocate spettacolari. Tatticamente e fisicamente è un giocatore atipico per il resto dell’organico che ha il Napoli e che in questo senso andrebbe a colmare una lacuna che c’è nella rosa. Volendo, si potrebbe avvicinare di più a Politano che a Lozano, ma comunque con caratteristiche molto diverse da entrambi“.

Fonte: Il Mattino