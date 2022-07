Napoli-Meret, potrebbe esserci un colpo di scena

In casa Napoli, mai come questa sessione di mercato, il nodo portieri, è uno dei temi più delicati e nelle ultime ore sembra essersi aggiunto un nuovo capitolo. Come riportano le pagine odierne del Corriere dello Sport, sembrava davvero tutto fatto per il rinnovo di Alex Meret, contratto fino al 2027 con ingaggio di 1,5 milione. Invece ancora non c’è nulla di ufficiale e l’Empoli si sarebbe inserito per averlo in rosa. Il presidente del club toscano deve sostituire l’ormai partente Vicario, la Lazio sembra in vantaggio sulla concorrenza. Il quadro della questione è molto semplice, il portiere friulano vuole restare, ma a patto che giochi titolare, senza alcun dubbio. Anche le perplessità di Spalletti sono un fattore da non sottovalutare. Il Napoli ovviamente resta fiducioso per il rinnovo dell’estremo difensore friulano, ma in caso di addio ci si guarda intorno. Si parte per Dimaro-Folgarida, ma manca ancora il guardiano della porta azzurra.

La Redazione