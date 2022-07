N. Orsi, ex calciatore: “E’ il secondo portiere della Nazionale. Deve essere affidabile…”

Le parole di Spalletti sembrano essere in controtendenza con le caratteristiche di Meret: credi che il tecnico possa lavorare su questo portiere o il rinnovo sia una scelta della società?

“Si tratta di una scelta di condivisa, ma Alex resta sempre un portiere. Deve essere affidabile, prima di essere un calciatore che sappia giocare bene con i piedi. È il secondo di Donnarumma in Nazionale ed è un giocatore di livello: il Napoli ha il primo o secondo migliore portiere della Serie A”.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, può essere considerato coordinato nelle uscite?

“A me piace proprio per la sua coordinazione, è bravo tecnicamente e sa bloccare bene la sfera. Dovrebbe acquisire soltanto più leadership, quindi la capacità di guidare la difesa, ma più giocherà e maggiormente imparerà, deve avere anche la serenità di poter sbagliare”.

Maximiano e Vicario in orbita Lazio: come consideri questo doppio colpo?

“Attualmente in Italia ci sono estremi difensori i quali stanno crescendo bene, la scuderia portieri sta maturando tant. È tornato anche Gollini in Italia, c’è una crescita generale degli estremi difensori italiani. Alla Lazio servivano due portieri, è una buona coppia. Non posso giudicare Maximiano, poiché non lo conosco. Vicario è giovane ed è molto forte, reduce da un’ottima stagione con l’Empoli, in prospettiva è un ottimo profilo. Comunque le prime caratteristiche di un portiere sono legate alle sue prestazioni tra i pali, non alle sue capacità di giocare con i piedi. Fortunatamente abbiamo Donnarumma, Meret, Cragno e Carnesecchi, ci sono tanti portieri italiani molto forti, ma mancano giocatori importanti in altri ruoli”.