MeritiamoUnLietoFine: l’hastag spopola e Mertens mette like

Nel mondo iper connesso e globalizzato di oggi anche i segnali sociali, quanto piccoli che siano, possono essere un indizio: il like di Mertens al post su Instagram di Uronechannel potrebbe essere l’ennesimo segnale di una storia che non vuole finire, non così almeno. Nell’immagine si vede il belga e la scritta #MeritiamoUnLietoFine. Il messaggio è rivolto a De Laurentiis, con cui il belga non parla dalla fatidica mail di inizio giugno che ha portato al mancato rinnovo: 2,6 mln di ingaggio più bonus, 1,4 mln alla firma e 800 mila euro di commissione agli agenti. Rispedita al mittente con un secco “no” come risposta. Mertens aveva detto di voler restare nella sua ultima conferenza con il Belgio, poi è andato in vacanza e il presidente del Napoli tornerà domenica dagli States. Chissà se ci sarà un incontro per riaprire il discorso o anche per chiudere con un saluto la storia tra il belga e il Napoli. Certo le offerte non gli mancano, con il Marsiglia che sembra insistere più di tutte per metterlo sotto contratto. Alla finestra restano l’Anversa e il Valencia, ma Mertens spera ancora nel Napoli e Napoli spera ancora nel lieto fine.

Fonte: Corriere dello Sport