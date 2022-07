M. Rastelli, allenatore: “Spalletti sarà molto attento a valutarli, per farli entrare in rosa”

In onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Rastelli, allenatore: “Gaetano e Zerbin? Sono due ragazzi che potrebbero starci nell’organico del Napoli di questa stagione. In ritiro è il periodo migliore per dare sfogo a tutta la loro fantasia e freschezza fisica e mentale. Spalletti starà molto attenti a valutarli, se girarli in prestito o se entreranno a far parte della rosa. Conosco Gaetano, ha tutte le qualità tecniche per stare nel Napoli. E’ cresciuto tanto fisicamente, sa fare bene entrambe le fasi, in questo gli anni di Serie B gli sono serviti molto. Dove schierarlo? Sicuramente rende meglio da sotto punta, lì esalta le sue qualità, inoltre ha un piedino per rifinire e andare alla conclusione. Io gli facevo fare spesso la mezzala, con Ancelotti ha fatto quasi tutto il ritiro da mediano e l’ha fatto anche alla Cremonese, può giocare anche in quel ruolo”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli