L’allenatore Roberto Rizzo parla della stagione che verrà per il Napoli

SuperNews ha intervistato Roberto Rizzo, ex giocatore e allenatore del Lecce. Alla guida della Primavera giallorossa Rizzo ha vinto ben due campionati nelle stagioni 2002-2003 e 2003-2004, battendo in finale l’Inter entrambe le volte, così come due Coppe Italia e due Supercoppe di Lega. Tante le soddisfazioni con la maglia della sua terra, sia da calciatore che da tecnico, come quella arrivata nel 2006, quando il suo Lecce vinse in casa per 1 a 0 contro il grande Milan di Ancelotti. Ai microfoni, l’ex allenatore salentino ricorda i momenti salienti della sua carriera, esprimendo la propria opinione anche sul calciomercato delle big di Serie A.

Il Napoli dovrà giocare la Champions quest’anno, ma giocatori importanti come Insigne e Ospina hanno abbandonato il club, mentre Mertens e altri calciatori non sanno se rinnoveranno. Che stagione si prospetta per i partenopei?”Non so se il Napoli abbia intenzione di ridimensionarsi o no. Sicuramente il club partenopeo ha perso giocatori importanti. A parte il riscatto di Anguissa, giocatori come Ospina, Ghoulam hanno lasciato Napoli, e potrebbe farlo anche Mertens. Questi sono stati calciatori che nel corso degli anni hanno fatto tanto e che ora hanno bisogno di nuovi stimoli. Da quello che si sente, anche il Napoli ha intenzione di attendere un po’ il mercato. Davanti è una squadra già sufficientemente forte, con Lozano e Osimhen, e se volessero giocare ancora con due ali aperte Deulofeu potrebbe essere un giocatore interessante, ma è ancora tutto in itinere”.