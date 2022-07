Kim Min-Jae, continua il pressing in previsione dell’ addio di KK

Prosegue il forcing del Napoli per Kim Min-Jae, difensore sudcoreano del Fenerbahce. La trattativa col club turco e con l’entourage sta andando avanti proprio in questi giorni ed entro il week-end potrebbero arrivare novità a riguardo. Un affare sintomatico del fatto che il Napoli si sta preparando al possibile addio di Kalidou Koulibaly. In questo momento, infatti, vi è in corso un incontro tra il ds della Juventus e l’agente del difensore senegalese. La nuova proposta di rinnovo fatta al difensore, pare abbia avuto una risposta fredda da parte del senegalese. A riportarlo è Tuttomercatoweb.