In attesa di Meret, il Napoli sonda il terreno e bussa alla porta del Chelsea

Il Napoli, ad oggi non ha ancora del tutto risolto la questione del portiere. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, Ospina andrà all’Al-Nassr in Arabia Saudita, contratto di 2 anni a 3,5 milioni a stagione, mentre su Alex Meret non c’è ancora l’ufficialità del rinnovo. L’estremo difensore friulano piace all’Empoli che pensa al sostituto di Vicario. Il club azzurro è convinto del rinnovo, contratto fino al 2027 e ingaggio per 1,5 milioni, ma si pensa ad eventuali sostituti. Piace Kepa del Chelsea, che rispetto a Navas, ha un ingaggio che va sui parametri della società di De Laurentiis. Raccolte informazioni su Yann Sommer del Mönchengladbach e anche su Maxiliano del Granada. Ad oggi manca il guardiano della porta e certamente Spalletti e la tifoseria sono in apprensione.

La Redazione