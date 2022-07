Il Toro non molla Petagna, ma la richiesta del Napoli è alta

E’ stato indubbiamente poco utilizzato, Andrea Petagna ed è, ovviamente, sul mercato. Tuttosport scrive dell’ attaccante azzurro, dell’ interesse del Torino e del prezzo fissato dal Napoli di 15 milioni: “Richiesta per il Toro troppo alta, considerando che per Artem Dovbyk il Dnipro ne chiede 12 e l’attaccante ucraino ha due anni in meno del triestino del Napoli. Appena Vagnati avrà a disposizione il tesoretto della cessione di Bremer proverà a forzare. A Cairo e Vagnati piace molto Petagna: il direttore sportivo lo ha avuto nella Spal e conosce perfettamente le sue qualità. E anche Juric lo accoglierebbe a braccia aperte. Oltre tutto, il giocatore vorrebbe avere più spazio, visto che con Spalletti ne ha avuto pochissimo. Stringendo il discorso, Petagna ha chiesto di essere ceduto e per lui il Toro sarebbe la piazza ideale. I granata potrebbero arrivare a dieci milioni, una cifra comunque importante. Ne hanno già parlato con Giuntoli e adesso aspettano una risposta”.