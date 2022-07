«Il Napoli sbaglia il napoletano, corsi gratis per dirigenti e atleti»

Qualcuno è convinto di saperlo parlare, il napoletano, e glielo lasciamo credere, ma scriverlo…beh, quella è davvero un’altra cosa! SI incappa facilmente nell’ errore e lo ha fatto anche il Napoli nella clip video che ufficializza la nuova partnership con la Coca Cola. Lo scritto non è linguisticamente corretto: lo sostengono l’Associazione Neoborbonica insieme all’Associazione I Lazzari, che da anni organizza affollati e gratuiti corsi di napoletano.

«Il testo – Napoli int’ o core – è sbagliato: la forma corretta sarebbe stata Napoli dint’ ‘o core (oppure Napoli dint’ “ core), sostengono le associazioni, che ora «offrono alla Società Calcio Napoli, dirigenti e calciatori (spesso stranieri), dei corsi di napoletano per migliorare la conoscenza della storia e della cultura della città in cui vivono ed evitare errori come quello relativo allo spot del nuovo sponsor». «Quella napoletana – affermano le associazioni – è una lingua con la sua storia, la sua grammatica e la sua letteratura, antica di tanti secoli e con esponenti famosi nel mondo, dalle origini greche a quelle latine, dal Barocco seicentesco alla canzone napoletana. Per capacità di coinvolgimento anche tra i giovani, il Napoli può svolgere un compito importante nella diffusione della cultura di una città trimillenaria, ex capitale di un Regno».

Fonte: Mattino.it