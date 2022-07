Prima di pensare al mercato in entrata il Napoli dovrà vendere e soprattutto cercare un vice-Osimhen di esperienza come Edin Dzeko, in uscita dall’Inter per far spazio a Dybala: Galliani vorrebbe portarlo al Monza, ma anche la Juventus e i partenopei seguono con interesse l’evoluzione della vicenda dell’ex Roma.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com