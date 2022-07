Gennaro Scarlato (all. Benevento Primavera): “Koulibaly? La decisione finale spetterà a lui”

Ieri sera, nel corso della trasmissione di twich “Calcio Sprint” sul mercato estivo, condotto da Gabriella Calabrese e coadiuvato dal direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco e i redattori Marco Lepore e Antonio Pisciotta, è intervenuto l’allenatore del Benevento Primavera Gennaro Scarlato. “Koulibaly? Da tifoso naturalmente mi farebbe piacere se dovesse restare in maglia azzurra, ma è chiaro che in questi momenti la decisione finale spetterà a lui. La fascia di capitano a scadenza dipende dalle circostanze, ma è chiaro che non sarebbe facile per K2 giocare un campionato con la possibilità di andare via a zero, così com’è successo ad Insigne. Il Benevento? E’ una società che in questi anni ha dato grande importanza al settore giovanile e c’è stata una crescita che si è notata negli anni. Su Ambrosino vi dico che sta dimostrando di essere di prospettiva interessante, in due anni è andato a migliorare il suo rendimento. Il futuro? Dipende dalla strategia del club azzurro, perciò non saprei che dire. La mia rete contro il Foggia? Paradossalmente in quel momento non sapevo che tipo di reazione avere, ma più lo rivedo e mi porta dentro un’emozione incredibile indescrivibile. Su Ignazio Abate allenatore del Milan Primavera, gli auguro buona fortuna, questo significa che la meritocrazia alla lunga premia. Contatti con il Napoli? Devo essere sincero, non saprei come reagire. Ammetto che non ho avuto contatti con la società partenopea, anzi è più probabile il rinnovo con il Benevento”.

La Redazione