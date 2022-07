Euro Women: i bookmakers quotano Italia, Girelli e Giacinti

Spagna davanti a tutte, Olanda in seconda fila, Italia a caccia di un piazzamento di prestigio. Le previsioni dei bookmaker al via degli Europei di calcio femminili premia le iberiche, che grazie al talento di Alexia Putellas – Pallone d’Oro 2021 -, ma la spagnola non ci sarà a causa della rottura dei legamenti, partono in prima fila nelle quote sul vincente: la squadra di Vilda va dal 4,50 su Plantwin365 al 5,50 su Stanleybet.it, testa a testa con le padrone di casa dell’Inghilterra, che i bookie offrono a 5,50. Terza piazza per la Francia, prima avversaria dell’Italia: le Bleus oscillano tra 5,75 a 6,00, sul filo di lana con le campionesse in carica dell’Olanda, a 6 volte la posta. Italia – trascinata dai blocchi Juventus e Roma – mina vagante tra quota 23,00 e 25,00. Nelle scommesse sulla capocannoniera spazio alla veterana Ellen White: l’attaccante inglese è favorita a 5,75. Per l’Italia il primo nome è invece quello di Cristiana Girelli (41,00), con Valentina Giacinti a 51,00.

La Redazione