Dopo Baldini, Spalletti rischia di perdere un altro pezzo del suo staff

Oggi inizierà ufficialmente la stagione del Napoli, test fisici e medici di routine, ma per Spalletti sono diversi i dubbi e le incertezze, in vista della prossima stagione. Non riguardano solo la squadra, come le questioni Koulibaly, Fabian Ruiz, Ounas e Mertens, ma anche del suo staff tecnico. Dopo Daniele Baldini, che si occupava di aspetti tecnici e di schemi, rischia di andare via anche Francesco Calzona. Secondo il CdS, l’ex vice di Sarri, sarebbe il favorito per la panchina della Slovacchia. Sponsor principale, ovviamente, l’ex capitano del club azzurro Marek Hamsik. Dovesse essere così, il tecnico di Certaldo, perderebbe un altro componente importante per la prossima stagione e in merito si attendono sviluppi.

La Redazione