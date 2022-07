Dario Canovi, ag: “Tra Koulibaly e De Ligt, non ho dubbi, il primo!”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Dario Canovi, agente

“La crisi ha colpito anche la Premier League. L’operazione di De Ligt negli scorsi anni si sarebbe chiusa in pochissimo tempo. Koulibaly alla Juve? Sono un suo ammiratore, Koulibaly lo prenderei sempre perché secondo me è uno dei centrali più forti al mondo. Tra Koulibaly e De Ligt scelgo Koulibaly. Anche se il secondo ha qualche anno in meno, il primo ha classe e ha tutto ciò che serve per essere il cardine della difesa. L’altro giorno ho detto che ormai non ci sono più i tifosi presidenti. Una volta i presidenti facevano di tutto, adesso si pensa più al bilancio, come fa De Laurentiis. Non mi permetto di discutere le sue scelte, però non si può dire che sia un presidente tifoso.