Damiani: “Napoli, la Coca-Cola aveva bisogno di espandersi al Sud”

Oscar Damiani, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

“Napoli? Ho lavorato in pubblicità e so cosa vuol dire, ci sono strategie per le quali la Coca-Cola aveva bisogno di espandersi al Sud, dove è meno diffusa che al Nord. Napoli in questo senso può essere un gran veicolo, tra l’altro il sol fatto che un’azienda simile si sia interessata al Napoli e a Napoli mi fa soltanto un gran piacere”.