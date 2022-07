Canovi, ag: “Meglio Koulibaly di de Ligt. Non ci sono più i presidenti tifosi”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, è intervenuto Dario Canovi, esperto agente che ha parlato non solo del Napoli, ma anche dei nomi caldi del mercato e della crisi generale del mondo del calcio a causa della pandemia: “Koulibaly alla Juve? Sono un suo ammiratore, lo prenderei sempre perché secondo me è uno dei centrali più forti al mondo. Tra Koulibaly e de Ligt scelgo Koulibaly. Anche se il secondo ha qualche anno in meno, il primo ha classe e ha tutto ciò che serve per essere il cardine della difesa“. A causa della crisi le squadre cercano di ridurre le perdite in bilancio: “Una volta i presidenti facevano di tutto, adesso si pensa più al bilancio, come fa De Laurentiis. Non mi permetto di discutere le sue scelte, però non si può dire che sia un presidente tifoso“. Nel mirino del Napoli è finito anche Dybala; Canovi ha così commentato la situazione dell’argentino: “Dybala? Quanti giocatori bravi sono svincolati e ancora liberi? È la dimostrazione di quello che è la crisi attuale. Adesso hanno difficoltà a trovare una squadra anche a causa delle commissioni. I giocatori si stanno rendendo conto che non è più un grande vantaggio svincolarsi. Ovunque è difficile trovare club disposti a pagare 7/8 milioni di ingaggio“. Infine, un commento sulla stagione passata del Napoli e il possibile acquisto di Deulofeu: “Il Napoli resta una squadra competitiva. Così com’è può essere una contendente alla vittoria del campionato. L’anno scorso l’ha sfiorato. Se arrivasse a mettere le mani su Deulofeu prenderebbe un giocatore non lontano da Insigne, a questo punto avrebbe una squadra competitiva. Però, se cominciano ad andare via anche Fabian Ruiz e Koulibaly, la rosa si indebolisce e non sarà facile competere con l’Inter che sta facendo un grande mercato“.

Fonte: Corriere dello Sport