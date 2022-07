CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Ambrosino? Ecco quale sarà la strategia del Napoli”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Mertens? E’ chiaro che fino a quando non c’è la parola fine, tutto può accadere, ma è chiaro che più passano i giorni e le chance di mancato rinnovo aumentano sempre più. Tra l’altro il belga è ad Ibiza, De Laurentiis è a Los Angeles, perciò è difficile trovare un punto d’incontro. Su Ambrosino dico che potrebbe restare fino a Dicembre, per via della Youth League, vetrina importante a livello internazionale. Lui e altri ragazzi della rosa di Frustalupi, compreso anche i 2004, quasi certamente riconfermato, verranno visti e poi per il classe 2003 ci potrebbe essere l’opportunità di andare a giocare a livello professionistico. Visto il suo rendimento, anche con l’Italia Under 19, gli farei fare un percorso più corto, rispetto a Gaetano, per bruciare la tappe”.

La Redazione