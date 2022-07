CALCIO FEMMINILE – Botta al ginocchio per Arianna Caruso

L’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini prosegue la preparazione a Blackburn, in vista dell’esordio agli Europei il 10 Luglio contro la Francia. Nel gruppo azzurro era assente per una botta al ginocchio della centrocampista Arianna Caruso. Lo ha annunciato la giornalista di Sky Giorgia Cenni ed è in dubbio per la sfida contro le transalpine a Rotherham allo stadio New York.

La Redazione