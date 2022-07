Boniek: “Zielinski non si discute, ma ha bisogno del sostegno del tecnico”

Zbigniew Boniek, vicepresidente della UEFA ed ex presidente della Federazione calcistica della Polonia, ha parlato di Piotr Zielinski in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Persona meravigliosa e che tecnicamente non si discute, ma non leader…: “Un calciatore fortissimo che però ha bisogno del sostegno dell’allenatore. Quando è stato sicuro di averlo ha dimostrato di saper fare la differenza, ma non so se può fargli bene essere inquadrato come leader, non sono sicuro abbia il carattere adatto. Lo farei giocare mezzala o trequartista. Aspetti su cui deve lavorare? Se ce ne sono, sono pochi”.