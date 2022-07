A. Aliberti, ex pres. Salernitana: “Per ambire a qualcosa in più della salvezza, servono anni”

A Radio Punto Nuovo,è intervenuto Aniello Aliberti, ex presidente della Salernitana: “La Salernitana deve difendere la Serie A a tutti i costi e per fortuna c’è una società che ha le spalle larghe e che economicamente può allestire una squadra che può fare un campionato tranquillo. Ambire a qualcosina in più della salvezza? Servono anni, Iervolino dovrà investire oggi per poi moltiplicare il valore della squadra e creare un ambiente come visto a Bergamo con l’Atalanta. Serve programmazione, non si può costruire sui colpi di fortuna. Gli stessi colpi di fortuna che hanno portato la Salernitana a restare in Serie A: adesso va difesa e bisogna alzare l’asticella.”

Fonte: Radio Punto Nuovo