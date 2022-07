A. Aliberti, ex pres. Salernitana: “Non lo conosco. Avrei tenuto Sabatini per continuità”

A Radio Punto Nuovo,è intervenuto Aniello Aliberti, ex presidente della Salernitana: “De Sanctis? Non lo conosco, non emetto giudizi. Sabatini invece lo conosco: una persona perbene, che il calcio lo conosce come pochi. Ha allestito un organico che gli ha consentito anche di salvarsi. Senza la costruzione di Sabatini non si sarebbe mai salvata. Io lo avrei trattenuto, ma ognuno fa le sue scelte a casa propria”.

Fonte: Radio Punto Nuovo