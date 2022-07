Vice Meret, ormai “il posto” se lo giocano Sirigu e Tatarusanu

La priorità, o almeno l’operazione che pare essere in dirittura d’arrivo, è quella che riguarda la porta azzurra. Il Napoli, infatti, proverà a definire il ruolo di vice Meret che resta in maglia azzurra e prolungherà l’accordo fino al 2027: attenzione rivolta su Sirigu, 35 anni, svincolato dal Genoa che è seguito anche dalla Lazio, e su Tatarusanu, 36 anni, il portiere rumeno del Milan in scadenza di contratto tra un anno con il club rossonero. Individuato il profilo, un portiere esperto che possa affiancare Meret: si attende nei prossimi giorni la mossa decisiva del club azzurro per chiudere l’operazione con il secondo portiere.

Il Mattino