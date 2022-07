Tra oggi e domani, l’arrivo dei nuovi acquisti in casa Napoli

Da domani inizierà ufficialmente la stagione agonistica del Napoli, ci saranno i classici test-medici e atletici, dopo il terzo posto conquistato in campionato ed un pizzico di rammarico per il mancato scudetto, sfuggito a 5 turni dalla fine. Gli azzurri, come riporta il Corriere dello Sport, partiranno l’8 Luglio alla volta di Dimaro-Folgarida, dove fino al 19 saranno in Trentino a preparare la prima parte di stagione. Tra oggi e domani saranno attesi i nuovi acquisti Olivera e Kvaratskeila, mentre i reduci dalle nazionali arriveranno con qualche giorno dall’inizio del ritiro, perchè ancora in vacanza. Ma da domani si tornerà a parlare di campo per la gioia di Spalletti e il suo staff, anche se sullo sfondo c’è il mercato.

La Redazione